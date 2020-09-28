Kimse buna inanamıyor Niğde'de kiraz ağacı şaşkına çevirdi

NİĞDE'de, yaklaşık 3 ay önce hasadı yapılan kiraz ağacının yeniden çiçek açması görenleri şaşırttı.

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Kent merkezinde esnaflık yapan Muzaffer Özçelik'in dükkanının yanında bulunan kiraz ağacı, yeniden çiçek açtı. Ağaç hakkında konuşan kent sakini Esnaf Özçelik, “Ben 68 yaşındayım, yıllardır burada oturuyorum. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Kuruma seviyesine geldi, su verildi, yeniden çiçek açmaya başladı. Dışarıda anlatsam hayra yormazlardı. Ben de çok şaşırdım." dedi.

Sözlerine devam eden Özçelik, "Allah’ın verdiği bir şey. 3 ay önce olgunlaştıkça kirazını yediler, şimdi tekrar çiçek açtı. Sonbaharın ardından kış geleceğini düşünürken bu açan kiraz çiçekleri ile sanki bahar yeniden geliyor. Sebebini bilemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimse buna inanamıyor"

Köyde kiraz bahçesi bulunan Mehmet Ulusoy’da kiraz ağacının bu mevsimde çiçek açmasını çok şaşırtıcı bulduklarını belirterek "Uzun zamandır burada çalışıyorum. Bizim de kiraz bahçemiz var. Bu ağacın sonbahar gelince yapraklarını dökmesi gerekirken, yeniden ilkbahar gelmiş gibi yaprakları çıktı, çiçek açtı. Şaşırtıcı bir olay oldu. Ağacın çiçek açtığını görenler bizim gibi şaşırıyor, kimse buna inanamıyor."