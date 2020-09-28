Samsun'da 20 yaşındaki genç yol kenarında bu vaziyette bulundu
SAMSUN'da yaşanan olayda, 20 yaşındaki genç bilekleri kesilmiş bir şekilde baygın bulundu.
Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Mert Plajı yanında Mert Irmağı'nın denize döküldüğü yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki B.K., baygın halde bulunurken bileklerinde kesik izleri olduğu görüldü.
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Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Yaralı genç burada tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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