Cüneyt Arkın kaç yaşında aslen nereli eşi Betül Arkın yaşı kaç?

Kuruluş Osman dizisi ile yeniden setlere dönen usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın hayatı merak edildi. 83 yaşında olan Cüneyt Arkın'ın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Aslen Eskişehirli olan Cüneyt Arkın Betül Arkın ile evlidir. 3 çocuğu olan Cüneyt Arkın'ın çocuklarının adı Murat Arkın, Filiz Canlı, Kaan Cüreklibatır

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Yeşilçam'dan günümüze uzanan birçok filmde oynayan usta oyuncu Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisi ile yeniden setlere döndü. Yıllara meydan okuyan Cüneyt Arkın'ın hayatı da merak konusu oldu. 83 yaşında olan Cüneyt Arkın'ın gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Aslen Eskişehirli olan Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dır.

Kuruluş Osman çekimlerinde yorgun düşen usta oyuncu, set dönüşü eşi Betül Arkın ile araçta uyuyakaldı. Cüneyt Arkın o anlarda çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım ilk gün. Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla paylaştı.

Cüneyt Arkın, kimdir: Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, Türk sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmen. Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatır'dır. Kendisi aslen bir Nogay'dır. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olan Batur daha sonra ise sinemaya ilgi duydu.

Cüneyt Arkın özel hayatı: 1964 senesinde yapmış olduğu evlilikten bir kızı, Filiz Cüreklibatır doğdu. Ancak bu evliliği kısa sürdü. 1968 yılında boşandı. 1970 yılında ise hayatımın aşkı dediği Betül Cüreklibatır ile evlendi. Bu evliliktenKaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır.

Bir dönem alkolizm tedavisi gören Cüneyt Arkın, bu alışkanlıklarından tamamen sıyrıldı ve artık bağımlılıklarla ilgili konferanslar vermektedir.