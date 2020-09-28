BIST 1.121
DOLAR 7,79
EURO 9,08
ALTIN 464,06
HABER /  YEREL

Isparta'da ceviz ağacından düşen imam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

ISPARTA'da ceviz silkelemek için ağaca çıkan Ahmet Yaşar, yere düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abone ol

Isparta’da bir camide imamlık yapan Türk Diyanet Vakıf-Sen Isparta Şube Başkanı Ahmet Yaşar, dün öğlen saatlerinde ceviz silkmek için bahçesindeki ağaca çıktı. Ağaçta ceviz silkelerken dengesini kaybeden Yaşar, yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaşar, Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudundaki kırıklar için ameliyat edilen Ahmet Yaşar, daha sonra yoğun bakım servisine alındı. Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Samsun'da 20 yaşındaki genç yol kenarında bu vaziyette bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı! 400 kişide denenecek
Dolardan yeni rekorlar geliyor! Gece yarısı 7.8'i görmüştü son durum ne?
Nedim Şener FETÖ'cülerin taktiğini yazdı! Ceza almamak için önce itirafçı ol, sonra inkâr et
İbrahim Kalın'dan Reuters’a çarpıcı açıklamalar: Erdoğan ve Macron anlaştı
Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: YPG ayrı bir devlet kuruyor ama Erdoğan hiç ses çıkarmıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Sürmeli evli mi eşi kimdir kaç çocuğu var?
İran, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaptığı ateşkes çağrısını yineledi
Saat belli oldu! Karadağ'ın bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Kimse buna inanamıyor Niğde'de kiraz ağacı şaşkına çevirdi
Cezaevi izinleri uzadı mı son haber geldi
Azerbaycan 'savaş hali' ilan etti! Tüm ülkede Ermenistan'a karşı seferberlik başlatıldı
Yorumlar