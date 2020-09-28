Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.