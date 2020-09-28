Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat
Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi. Uzun süredir ülke genelinde etkili olan güneşli ve sıcak hava bazı illerde yerini sağanak yağışa bırakacak. Peki hangi ilde yağış ne kadar sürecek?
Güneşli ve sıcak havaya mola... Meteoroloji'den son hava durumu tahminleri geldi ve yetkililer bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Batı Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum'da yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Rüzgarın, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.