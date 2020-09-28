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Konya'da kendisinden 11 yaş büyük amca oğlunu vurdu

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da, kamyon şoförlüğü yapan Mustafa B. (29), kendi tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu Talha B.'yi belinden (40) vurarak ağır yaraladı. Gözü dönmüş şahıs, bununla da kalmayıp yanındaki arkadaşı Orhan E.'yi de (52) bacağından vurarak yaraladı.

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Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horuzluhan Mahallesi İstikamet Caddesi'nde meydana geldi. Talha B., iddiaya göre Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi’nde bulunan tarlasının bitişiğindeki amcasının oğlu Mustafa B.'ye ait tarlayı sürdü. Mustafa B. de, Talha B.'nin misafir olarak bulunduğu iş yerine giderek tarlasını sürdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., Talha B.'yi belinden, yanındaki arkadaşı Orhan E.'yi ise sağ bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Talha B.'nin hayati tehlikesinin olduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.

Korkutmak amaçlı ateş ettiğini savundu

Tabancayı bırakarak olay yerinden kaçan Mustafa B. ise Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Mustafa B.'nin ilk ifadesinde, korkutmak amaçlı yere doğru ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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