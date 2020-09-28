Şanlıurfa'da 13 yaşındaki Civan, engerek yılanı tarafından ısırıldı

ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla oyun oynayan Civan Bakay (13), zehirli engerek yılanı tarafından elinden ısırıldı. Talihsiz çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı verirken yılanın öldürüldüğü belirtildi.

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Olay, Hilvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynayan Civan Bakay'ı, el parmaklarından yılan ısırdı. Acıyla evine koşan Bakay, durumu ailesine anlattı. Çağrılan ambulansla Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne götürülen Bakay, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Civan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve çevredekiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Küçük çocuğun yoğun bakımda olmasına neden olan, ölümcül yılanın ölüsü böyle görüntülendi.

Engerek hakkında bilgi: Yılanın Uzun, kıvrık ve içi boş olan ikişer tane zehir dişleriyle bunların gerisinde daha küçük yakalama dişleri mevcuttur. Başları üçgen şeklinde ve kuyrukları küttür. Daha çok geceleri avlanmasıyla bilinen bir yılandır. Ayrıca Türkiye'deki en zehirli yılan türü olarak biliniyor.