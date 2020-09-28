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Erzincan'da bir otomobilde 2'si bagajda 8 sığınmacı yakalandı

ERZİNCAN'da bir otomobilde yapılan aramada 2'si bagajda 8 sığınmacı yakalandı.Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen sığınmacılar Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında, S.D. idaresindeki 06 KF 1731 plakalı otomobili durdurdu.

Ağrı'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otomobilde, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 2'si bagajda 8 Afganistanlı sığınmacı bulundu.

Daha sonra, S.D. ile sığınmacıların yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddia edilen ve sığınmacıların bulunduğu aracın polise yakalanmaması için öncü olarak kullanılan 06 T 7120 ve 06 T 2974 plakalı taksilerde yer alan M.Ö, A.A, A.K ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D, M.Ö, A.A, A.K ve A.Y, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen sığınmacıların ise işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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