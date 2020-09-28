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29 Ekim tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?

29 Ekim tatil mi 2020 yılında 29 Ekim hangi güne denk geliyor araştırması başladı. Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim ülkemizde resmi tatillerden biridir. Bu sene 29 Ekim perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim tatili 28 Ekim çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Peki 29 Ekim tatili hafta sonu ile birleşip 4 gün tatil olur mu?

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Ekim ayının yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş 29 Ekim ne zaman, resmi tatil mi araştırması yapmaya başladı. 2020 yılında 29 Ekim perşembe gününe denk geliyor. Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim tatili 28 Ekim çarşamba günü öğleden sonra başlayacak. Banka, devlet ve kamu daireleri 28 Ekim çarşamba saat 13.00'ten sonra kapalı olacak. Peki 29 ekim tatili haftasonu ile birleşip 4 gün tatil olur mu? Bu sorunun yanıtı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yok. 

Ayrıca 29 Ekim tarihine kadar okullar ve üniversitelerde yüz yüze eğitim başlarsa okullarda tatil olacak. 

29 Ekim hangi güne denk geliyor: Bu yıl 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk gelmektedir. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

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