BIST 1.121
DOLAR 7,79
EURO 9,08
ALTIN 464,06
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da yaşandı! Peçeteyi maske yapmak istedi, otobüs şoförü kabul etmedi

İSTANBUL'da otobüse maskesiz binen kadın, peçeteyi maske yapmaya kalkışınca şoför kabul etmedi. Şoför maskesi olmayan yolcuyu otobüsten indirmek istedi.

Abone ol

İstanbul'da İETT otobüsüne maskesiz binen kadın, otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Otobüse binmekte ısrarcı olan kadın peçeteyle maske yaparak şoförü ikna etmeyi denedi. Şoför peçete ile yapılan maskeyi kabul etmeyince, otobüste bulunan bir yolcu, verdiği maske ile kadının otobüse binmesine yardımcı oldu.


Olay, 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yaşandı. 41 ST Seyrantepe-Topkapı hattında sefer yapan İETT otobüsüne maskesiz binen kadın yolcu, otobüs şoförü tarafından uyarıldı. Çantasında maske arayan kadın, bulamadığını ifade ederek otobüsün içinde ilerlemeye çalıştı ancak otobüs şoförü buna izin vermedi. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.


Peçeteyle maske yapmaya çalıştı
Aracını durduran şoför, kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi. Bunun üzerine genç kadın, çantasından çıkardığı peçete ile burnunu kapatarak maske yapmaya çalıştıysa da şoför kabul etmedi. Araçtan inmeyen kadının yardımına otobüsteki diğer yolcular yetişti. Başka bir yolcu tarafından maske verilen kadın yolcu, arkaya doğru ilerleyerek yolculuğuna devam etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı! 400 kişide denenecek
Dolardan yeni rekorlar geliyor! Gece yarısı 7.8'i görmüştü son durum ne?
Nedim Şener FETÖ'cülerin taktiğini yazdı! Ceza almamak için önce itirafçı ol, sonra inkâr et
İbrahim Kalın'dan Reuters’a çarpıcı açıklamalar: Erdoğan ve Macron anlaştı
Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler: YPG ayrı bir devlet kuruyor ama Erdoğan hiç ses çıkarmıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Masumlar Apartmanı kitabı kimin Gülseren Budayıcıoğlu kitap özeti
Konya'da kendisinden 11 yaş büyük amca oğlunu vurdu
Muharrem İnce: Doğu Akdeniz’de karşımızda kim varsa Ermanistan’ın yanında da o vardır
Cüneyt Arkın kaç yaşında aslen nereli eşi Betül Arkın yaşı kaç?
Şişli'de iş yerinde şiddetli patlama
A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Ekim 2020 ürün fiyatları
Yorumlar