Higuain'in MLS'teki ilk maçında olay çıktı

MLS'in yeni takımı Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, ilk maçında hem penaltı kaçır hem rakip oyuncuyla tartışma yaşadı.

Abone ol

Juventus'tan ayrılarak MLS'in yeni takımı Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, ilk maçında büyük bir şok yaşadı.

25 ve 69. dakikalarda yedikleri gollerden sonra 2-0 geriye düşen Inter Miami FC, 77. dakikada penaltı kazandı. Topun başına Higuain geçti. Arjantinli golcü, sağanak yağmur altında oynanan maçta penaltı vuruşunu üstten dışarı attı.

Philadelphia Union oyuncuları, penaltının kaçmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Higuain'e çarparak sevinçlerini sergiledi. Rakip oyuncuların sevinçlerinde kendisine çarpmasına sinirlenen Higuain ile Philadelphia Union oyuncuları arasında itişmeli bir tartışma yaşandı. Tartışmayı araya giren hakem önledi. Bu olayda herhangi bir oyuncuya kart çıkmadı.

Maçın sonunda Philadelphia Union; Anthony Fontana, Ilsinho veBrenden Aaronson'ın golleriyle Inter Miami'yi 3-0 mağlup etti. Doğu Konferansı'nda sondan ikinci sırada bulunan Inter Miami, 14 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.