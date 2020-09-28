Zeytinburnu'nda dehşet! İş arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürüldü

Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde iddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Muharrem Dikbaş, aynı fabrikada çalışan iş arkadaşı Erol Sayın'a tabancayla ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sayın, kan içinde yere düşerken saldırgan Muharrem Dikbaş, olay yerinden kaçmaya çalıştı.