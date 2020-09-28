Zeytinburnu'nda dehşet! İş arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürüldü
İSTANBUL Zeytinburnu'nda bir kişi iş arkadaşı tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.
Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde iddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Muharrem Dikbaş, aynı fabrikada çalışan iş arkadaşı Erol Sayın'a tabancayla ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sayın, kan içinde yere düşerken saldırgan Muharrem Dikbaş, olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Caddenin yakınlarında bulunan Merkezefendi Polis Merkezi'nde görev yapan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine koştu.
Kaçmaya çalışan Dikbaş, tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erol Sayın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı.