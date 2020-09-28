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'550’den fazla Ermeni asker öldürüldü' iddiası! Ermenistan'dan yalanlama

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, '550’den fazla askeri öldürüldü' iddialarına ilişkin “Azerbaycan tarafının, asker kayıplarımıza dair verdiği bilgiler gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

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Ermenistan Savunma Bakanlığı, Bakü’nün Karabağ’da 550’den fazla Ermeni askerinin hayatını kaybettiği açıklamasını yalanladı.

Hovhannisyan, “Ordumuz önemli başarılara ulaştı. Ancak durum henüz sakin değil, çatışmalar sürüyor, bazı bölgelerde ‘topçu düeolloları’ gerçekleşiyor” açıklaması yaptı.

Karşılıklı açıklamalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun 550’den fazla askerinin yanı sıra, 22 zırhlı araç, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 insansız hava aracı, 8 topçu teçhizatı ve 3 mühimmat deposunu kaybettiğini belirtmişti.

Ermenistan tarafı da Azerbaycan’ın kayıplar verdiğine dair açıklamada bulunmuştu, ancak Bakü reddetmişti. Hovhannisyan’a göre, Azeri ordusu yaklaşık 200 askerini, 30 tank ve zırhlı aracını kaybetmişti.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yıllardır anlaşmazlık içinde.

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