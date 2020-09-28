Azeri Ordusu Ermeni işgalini adım adım geri püskürtüyor! Seferberlik ilan edildi

Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva bölgedeki son durumu şu sözlerle anlattı: "Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun diye başlamak isterim. Dün sabah saatlerinden itibaren Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan silahlı kuvvetlerine cevap adımları atıldı. Maalesef sivil insanlar arasında hayatlarını yitirenler var. Bugüne kadar Ermenistan'ın sivil insanları hedef almasını çok gördük. Bu sabah vakitlerinden itibaren sivillerin yaşadığı yer ateş edilmeye başlandı. Ermenistan tarafından tamamen Azerbaycan sivillerinin, okullarının, hastanelerinin ateş altına alınmasını görüyoruz. Azerbaycan, kendi ulusal sınırları çerçevesinde öz topraklarında düşmanlara karşı cevaplarını hayata geçiriyor."