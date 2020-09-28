Azeri Ordusu Ermeni işgalini adım adım geri püskürtüyor! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda işgal altındaki toprakları bir bir geri alıyor. Ülkede kısmi seferberlik yürürlüğe girerken, öldürülen Ermeni askerlerin listesi yayınlandı. İşte Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında son gelişmeler...
Ermeni ordusunun sivil yerleşim yerlerini vurmasının ardından Azerbaycan ordusunun başlattığı karşı operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bugün yaşanan çatışmaların ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, öldürülen Ermenistan askerlerinin listesini ve dağlık alandaki cesetlerinin fotoğraflarını paylaştı. Bakanlık ardından da sivil yerleşim birimlerine ateş açmaya devam eden Ermenistan ordusunu uyardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seferberlik ilanını imzalayarak yürürlüğe soktu.
Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdullayeva bölgedeki son durumu şu sözlerle anlattı: "Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun diye başlamak isterim. Dün sabah saatlerinden itibaren Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan silahlı kuvvetlerine cevap adımları atıldı. Maalesef sivil insanlar arasında hayatlarını yitirenler var. Bugüne kadar Ermenistan'ın sivil insanları hedef almasını çok gördük. Bu sabah vakitlerinden itibaren sivillerin yaşadığı yer ateş edilmeye başlandı. Ermenistan tarafından tamamen Azerbaycan sivillerinin, okullarının, hastanelerinin ateş altına alınmasını görüyoruz. Azerbaycan, kendi ulusal sınırları çerçevesinde öz topraklarında düşmanlara karşı cevaplarını hayata geçiriyor."
Azerbaycan türkiye hariç tüm uçuşları durdurdu
Azerbaycan Ermenistan ile dün başlayan çatışmalar nedeniyle Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçuşları durdurdu.
Aliyev imzaladı! Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edildi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Kararın imzalandığı günden itibaren yürürlüğe girdi. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.