Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Abone ol
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından durumla alakalı yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün, 2 kamera, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.
Bakanlığın paylaşımı:
Komando birliklerimiz tarafından Irak kuzeyinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 13 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/ZSfSSPc50x pic.twitter.com/HdVwdN8ICo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020