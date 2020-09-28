Sergen Yalçın 4-1'lik hezimet sonrası sahaya indi

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, Sergen Yalçın da futbolcularla beraber forma giydi.

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Süper Lig'de 4.hafta maçında pazar günü Gençlerbirliği ile sahasında karşılacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, kramponları giyip sahaya çıktı.

Konyaspor karşısında alına ağır mağlubiyet sonrası Takımdaki düşüş sonrası teknik direktör Sergen Yalçın, kramponları giyip sahaya indi. Dünkü takım performansından sonra Sergen Yalçın, yeşil sahalara adımını attı.

''Açıklama yaparsam saha içine, oyunculara gireceğim''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor yenilgisi sonrası özür dilemişti. "Sorumlu benim" diyen Sergen Yalçın, "Ağır ve beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyorum. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü açıklama yaparsam saha içine, oyunculara gireceğim. Bunu yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.