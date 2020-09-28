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Sanatçı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi! Baltalı komşusunu dövmüştü

İSTANBUL Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi.

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Öncesinde baltayla baskın yapan 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

"Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı

Komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Halil Sezai'nin savcılık ifadesinde yaşlı adamı darp ettiğini kabul ederek "Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım" demişti.

Baltalı görüntüler 

Sezai’nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etmişti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep ederek dava dosyasına yeni görüntüler sunulmuştu. Sezai'nin avukatı tarafından sunulan görüntülende Hüseyin Meriç'in baltayla şarkıcının evinin önüne geldiği belirtilmişti.

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