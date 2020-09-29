'Yağmur, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti' Kan donduran itiraflar!
Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur, canlı yayında cinayet planını bir bir itiraf etti. İzleyenin kanını donduran ifadeler kullanan Erdi Sungur, "Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti." diye konuştu.
Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün katıldığı canlı yayında itiraflarda bulundu. Sungur, cinayet planını itiraf etti. Programı izleyenler buz kesti. Zira anlattıkları akıl alır gibi değildi.
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Sungur, "Yağmur, Emre'nin gözü önünde sevişmemizi sonra da öldürmemizi istedi. Hatta Emre'yi depoya kapatıp domuzlara yedirtecekti" diye konuştu.
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Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için plan yaptığı sevgilisi Erdi Sungur, bugün Beyaz TV'de Seren Serengil ve Arto'nun Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu.
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Akılalmaz planı itiraf etti
Eski futbolcu Emre Aşık'la çekişmeli boşanma aşamasında olan Yağmur Aşık, üç ay önce Düzce'de cezaevi firarisi Erdi Sungur'la jandarmadan kaçarken gözaltına alındı.
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