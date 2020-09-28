Şükran Ovalı hayatı Şükran Ovali kimdir yaşı kaç dizileri

Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan oyuncu Şükran Ovalı'nın hayatı merak edildi. 35 yaşında olan Şükran Ovalı geçtiğimiz yıl kızı Mihran Ela'yı kucağına almış ve kariyerine ara vermek zorunda kalmıştı. Birçok dizide rol alan Şükran Ovalı hakkında merak edilenler, işte hayatı

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Şükran Ovalı Menajerimi Ara dizisine konuk oldu ve anne olduktan sonra kariyeri ile ilgili sıkıntıları yani kendi hayatını canlandırdı. Bu ses getiren kısa rolün ardından birçok kişi Şükran Ovalı'nın hayatını araştırmaya başladı. Peki Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve kızı Mihran Ela yaşı kaç? İşte futbolcu Caner Erkin'in ikinci eşi olan Şükran Ovalı hakkında merak edilenler...

Şükran Ovalı kimdir: Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir'lidir. İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur. Lise eğitimini Göstepe'de bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Ekran karşısına ilk kez Sırlar Dünyası isimli dizi ile çıkan Şükran Ovalı, daha sonra çeşitli dizilerde rol aldı. 2006 yılında vizyona giren Pars: Kiraz Operasyonu isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Şükran Ovalı ile Caner Erkin mutlu bir evlilik yaşıyor.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2017 tarihinde evlenen Şükran Ovalı'nın Mihran isminde bir kız çocuğu bulunmaktadır.



Son olarak Vatanım Sensin adlı dizide rol alan Şükran Ovalı şimdilerde Star TV'de 2. sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Şebnem Aksak karakterine hayat vermektedir. Şükran Ovalı 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve Koç burcudur.