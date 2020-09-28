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Böylesi görülmedi! Balıkesir'de dürümün içinden bakın ne çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dürüm arasında uyuşturucu ele geçirildi.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri İzmir'den Edremit ilçesine çok miktarda ectasy ve çeşitli uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Alınan arama kararı ile Edremit sınırları girişinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramaya narkotik köpeği Cash de katıldı. Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeklerden korunmak için 492 adet ectasy hapı çiğ köfte paketi içinde lavaş ekmeklere sardı. Köpeklerin çiğ köfte kokusu yüzünden uyuşturucuyu bulamayacağı düşüncesi işe yaramadı.


Gözaltına alındı
Özel eğitimli Cash kısa sürede araç torpidosunda çiğ köfte paketinde bulunan lavaş ekmekleri saralı çok miktarda ectasy hapı tespit etti. Yapılan aramada araçta ve şahısların üzerinde 492 adet ectasy hap, 1.40 gram esrar, 1.05 gram bonzai ve suçtan elde edildiği düşünülen 725 lira ele geçirildi. M.Y ve K.S isimli iki şahıs gözaltına alındı.

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