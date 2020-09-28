Dünyanın en yüksek asgari ücreti bu ülkede kabul edildi
Dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri olarak kabul edilen İsviçre, bu durumu tescilleyen bir karara imza attı.
Geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda İsviçre'nin batısında bulunan Cenevre kantonunda dünyanın en yüksek asgari ücreti için halk referandumda oy kullandı.
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Ülkenin ağırlıklı olarak Fransızca konuşulan bölgesi olan Cenevre'de yapılan referandumda halk yeni asgari ücreti oyladı.
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Sunulan teklife göre Cenevre kantonunda asgari ücret saatlik 23 İsviçre frangına çıkarılacaktı.
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Dün gerçekleştirilen referandum ile Cenevre halkı bunu kabul etti ve saatlik asgari ücret 23 İsviçre frangı oldu.
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