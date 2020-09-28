Doğduğun Ev Kaderindir konusu nedir hangi kitabın uyarlaması?

Dr. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı kitabından uyarlama olan dizi Doğduğun Ev Kaderindir TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizi Gülseren budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı kitabından uyarlama. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları

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Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu son günlerin en çok araştırlan, kitapları merak edilen isimlerinden biri oldu. Ekranlarda fırtınalar estiren ve birçok dizinin senaristi olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun en çok izlenen dizilerinden birisi de TV 8 yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir oldu. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı kitabından uyarlama. Peki Camdaki Kız kitabının konusu nedir?

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Konusu

Dizinin konusu çocukken birçok zorlukla karşılaşan, büyük hayat mücadeleleri veren Mehdi ve Zeynep'in aşk hikayesini anlatıyor. "Doğduğun Ev Kaderindir kimin hikayesi?" derseniz romanını da referans alarak Zeynep'in hikayesi diyebiliriz. Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir: Gülseren Budayıcıoğlu Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul ve liseyi TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1966'da Ankara Tıp Fakültesine başladı. 1968'de TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazandı. Bir yandan üniversite bir yandan da spikerlik aldı. Başlangıçta TRT radyosunda görev yaptı, sonrasında TRT televizyon kanalının açılmasıyla televizyon dünyasına geçiş yaptı. Program kayıtlarına yardım edip radyoda spikerlik yaparken zamanla televizyon programlarına sunucu olarak çıkmaya başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu, 1972 yılında tıp fakültesini bitirdikten sonra bir yıl TRT'de çalıştıktan sonra 1973'te istifa etti. Aynı yıl doktorluk kariyeri için Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri bölümüne asistan olarak göreve başladı. 1977'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında psikiyatri uzmanı oldu. 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde çalıştı. 1982'de öğretim görevliliğinden ayrılıp serbest hekim olarak meslek hayatında devam etti. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara’da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği “Özel MADALYON Psikiyatri Merkezi”ni kurdu.

Madolyon adındaki bu merkez aynı zamanda onu yazarlık dünyasına taşıyan 2004'te çıkan ‘Madalyonun İçi’ hikâye kitabının da adı oldu. İlerleyen yıllarda İstanbul'a da iki tane psikiyatri kliniği açtı. Hikâye ile edebiyat dünyasına adım atan Gülseren Budayıcıoğlu, zamanla roman yazmaya başlamıştır.

Farklı tanı gruplarından hastalarıyla olan görüşmelerini, tedavi şeklini ve hastalarının geçirdikleri değişimleri kurmaca dünyanın imkânlarıyla okurla buluşturmuştur. Hastalarının isimlerini, yaşadıkları şehirleri ve meslekleri değiştirerek geçirdikleri değişimleri kitaplarında işlemiştir.

İki çocuk annesi olan Gülseren Budayıcıoğlu, eşi Aydın Budayıcıoğlu 2007 yılında kaybetti.