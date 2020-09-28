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İngiltere'de yaşandı: Eşcinsel çift bebek sahibi oldu

Demirören Haber Ajansı

İNGİLTERE'de eşcinsel evlilik yapan Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison'ın kız bebeklerini kucağa aldığı belirtildi.

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Başkent Londra'da ilk eşcinsel evliliği olarak kayıtlara geçen Barrie Drewitt-Barlow, (50) kızının eski erkek arkadaşı Scott Hutchison(25) ile evlendi. Eşcinsel çift, Valentina adlı kız çocuklarını önceki gün kucaklarına aldı.

Barrie Drewitt-Barlow, bebeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barlow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeklerinin bir ay erken doğduğunu ve isminin Valentina Willow Drewitt-Barlow olduğunu duyurdu.

"Yine de mükemmel..."

Sosyal medya hesaplarından bebeğin videosunu paylaştı. Barrie paylaşımında, "Güzel kızımız Valentina Willow Drewitt-Barlow dünyaya hoş geldin. Kızımız neredeyse bir ay erken doğdu ama yine de mükemmel. Tamamen kutsanmış hissediyoruz. Seni Seviyorum Scott" ifadelerini kullandı.

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