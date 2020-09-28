'Kobani eylemleri’ operasyonu! HDP'li isimlerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan HDP'lilerin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

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'Kobani olayları' soruşturması kapsamında aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu HDP'liler ek gözaltı süresi için Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Gözaltı süreleri uzatılan isimler

Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.