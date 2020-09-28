BIST 1.123
DOLAR 7,80
EURO 9,10
ALTIN 466,95
HABER /  POLİTİKA

'Kobani eylemleri’ operasyonu! HDP'li isimlerin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014’te düzenlenen 'Kobani eylemleri'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan HDP'lilerin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Abone ol

'Kobani olayları' soruşturması kapsamında aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu HDP'liler ek gözaltı süresi için Ankara Adliyesi'ne götürüldü.

Gözaltı süreleri uzatılan isimler

Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün'ün gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Nazmi Gör,  Beyza Üstün, HDP'li Can Memiş, Gülfer Akkaya, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Ayla Akat Aka, Toplumsal Özgürlük Partisi Sözcüler Kurulu üyesi ve Dönem Sözcüsü Perihan Koca, HDK-HDP Kadın Meclisi üyesi Dilek Yağlı, HDP'li Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyesi (RTÜK) Ali Ürküt gözaltına alınmıştı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmeli
Antalya'da orman yangınından sonra bulundu! Görenler şok oldu
Fenerbahçe'de Erol Bulut 5 ismin biletini kesti
Cerrahpaşa'da ilk gönüllü aşılama yapıldı! 400 kişide denenecek
Dolardan yeni rekorlar geliyor! Gece yarısı 7.8'i görmüştü son durum ne?
Nedim Şener FETÖ'cülerin taktiğini yazdı! Ceza almamak için önce itirafçı ol, sonra inkâr et
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta yakınlarının haber alamadığı adam ölü bulundu
Doğduğun Ev Kaderindir konusu nedir hangi kitabın uyarlaması?
Sanatçı Halil Sezai'nin tahliye talebi reddedildi! Baltalı komşusunu dövmüştü
Böylesi görülmedi! Balıkesir'de dürümün içinden bakın ne çıktı
Şükran Ovalı hayatı Şükran Ovali kimdir yaşı kaç dizileri
Emine Ün kızı Duru yaşı kaç babası Tolga Karakaş kimdir?
Yorumlar