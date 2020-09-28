ABD Başkanı Donald Trump'tan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin ilk açıklama

Kardeş Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, 'O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.' dedi.

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Dün sabah saatlerinde başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışması dünya gündemine bomba gibi düştü. Ermenistan'ın sivil gözetmeksizin başlattığı saldırıya Azerbaycan misliyle karşılık verdi. Ermenistan kanadında çok ağır askeri kayıpların olduğu bildiriliyor. Konuyla ilgili açıklaması merak edilen ABD Başkanı Trump ise 'O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.' ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında artan gerginliğin sorulması üzerine, gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi.

'Çatışmaları durdurabilecek miyiz bakacağız'

Durumu dikkatli bir şekilde izlediklerini belirten Trump, ''O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' diye konuştu.

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.