NATO Türkiye'nin talebiyle olağanüstü toplanıyor

NATO, İdlib'deki alçak saldırının ardından Türkiye'nin talebiyle bugün olağanüstü toplanacak.

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İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. NATO, İdlib'deki alçak saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı.

NATO olağanüstü toplanıyor

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye’nin çağrısı üzerine elçiler dâhil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek.



4'üncü madde ne diyor?

4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO’yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.





Rusya'dan 'Biz vurmadık' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Rus uçakları Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadı. Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" denildi.