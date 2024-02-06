Muhalefet 'itiraf ve tehdit' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ile ilgili sözlerini "oy yoksa hizmet yok" diye gören muhalefete yanıt verdi. Hükümet olarak hangi partiden olmaksızın belediyelere bütçeden aldıkları payı gönderdiklerini belirten Erdoğan, "Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımları bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile hayata geçirdik." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" sözleri tartışma konusu oldu.

Kimi muhalefet partileri, bu açıklamaları seçim öncesi seçmene tehdit olarak yorumladı. "Seçilmedi diye bilerek yardım etmediler" suçlamasına AK Parti kurmayları, tepki gösterdi.

"Hangi partiden olduklarına bakmaksızın belediyelere bütçeden aldıkları payı gönderiyoruz"

Muhalefetin hedef aldığı Erdoğan, suçlamalara Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde böyle yanıt verdi:

"İmar ve inşa konusundaki 30 yıllık tecrübemiz olmasaydı yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı. Hayatımızın hiçbir döneminde insanımıza hizmet ederken ayrım yapmadık, yapmayacağız. Hep söylediğimiz gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Belediyelerde 30 yıldır, hükümette 21 yıldır milletimizin gönlünde taht kurmayı başardık. Biz eser vermeye, hizmet etmeye, ülkemizi ve şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamaya talibiz.

"Birileri cıkmış Hatay'da söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor"

Birileri çıkmış Hatay’da söylediğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Biz hükümet olarak hangi partiden olduklarına bakmaksızın belediyelere bütçeden aldıkları payı gönderiyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımları bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile hayata geçirdik. Ellerindeki onca kaynağa rağmen hizmet üretemeyen muhalefet belediyeleri basiretsizdir. Bunun sebebi, beceriksizliktir, iş bilmezliktir. Kendine oy vermeyenlere hizmet götürmeyeceklerini bizzat söyleyenlerin bu son çırpınışlarıdır.

Türkiye’nin içinden geçtiği bunca badirenin altından kalkarken, söz verip geciktiğimiz hususlar mutlaka vardır. Ancak önümüze kurulan tüm tuzaklara rağmen ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en ileri seviyesine getirdik.

Ülkemizin lokomotif sektörü savunma sanayisi yatırımlarını deprem bölgesinde yoğunlaştıracak bir iskan projesi başlattık. Hatay Kırıkhan’da Roketsan için bir sanayi alanı kuruyoruz.

Kahramanmaraş’a TUSAŞ vasıtasıyla bir havacılık üretim üssü kuracağız. Havacılığa ait pek çok parçanın üretimi artık burada yapılacak.

Şehrimize bir meslek yüksekokulu açıyoruz. Sektörü destekleyecek, bilimsel ve teknik çalışmalar için şehrimizin ikinci üniversitesini İstiklal Teknik Üniversitesi’ne dönüştürüyoruz."