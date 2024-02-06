ABD Dışişleri Bakanı, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı ile görüştü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 5. kez Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

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Mısır medyasında yer alan habere göre, Sisi, Orta Doğu turu kapsamında başkent Kahire'yi ziyaret eden Blinken'ı kabul etti.

Haberde görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Mısır ziyaretinin ardından Katar'a geçmesi bekleniyor.

7 Ekim sonrası Blinken'ın 5. Orta Doğu turu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, 4-8 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani ara"nın verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.