Aliyev'den depremin yıldönümü dolayısıyla taziye mesajı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, asrın felaketinin yıldönümünde taziye mesajı yayınladı. Aliyev, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 6 Şubat 2023'teki depremlerin birinci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı iletti. Aliyev, mesajında geçen yılın dehşet veren depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısını derin saygıyla anarken, kaybedenler için Allah'tan rahmet ve ailelerine sabır dilediğini ifade etti.

Yaşanan felaketin hem Türkiye'yi hem de Azerbaycan'ı derinden etkilediğini belirten Aliyev, Türk halkının yaşadığı acıyı Azerbaycan halkının da paylaştığını vurguladı. Aliyev, deprem haberinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın, hiçbir yardım çağrısını beklemeden kardeşlik görevini yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Mesajında, arama kurtarma çalışmalarında yer alan Azerbaycanlı ekiplerin, doktorların ve gönüllülerin, Türk meslektaşlarıyla birlikte büyük bir cesaret ve özveriyle çalıştığını da vurguladı. Aliyev, Türk devletinin bu zorlukları onurla aşacağını ve daha da güçlenerek çıkacağını ifade etti.

Aliyev, devlet ve özel kuruluşlarla birlikte, tüm Azerbaycanlıların depremzedelere maddi ve manevi destek sağlamak için ellerinden geleni yaptığını vurgulayarak, "Türkiye Hükümeti, sizin kararlı liderliğiniz altında, depremin neden olduğu büyük yıkımın giderilmesi, etkilenen bölgenin yeniden yapılandırılması ve evsiz kalan milyonlarca insana konut sağlanması için büyük çaba harcıyor. Azerbaycan şu anda Kahramanmaraş ilinde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor ve imar, restorasyon çalışmaları ile sosyal tesislerin inşasına da katkıda bulunuyor. Türkiye'nin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.