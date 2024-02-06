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TDV depremzede çocukların yüzünü güldürdü

TDV depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin ilk gününden bu yana bölgede olmaya gayret ettiklerini söyledi.

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İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ile Karacasu Konteyner Kent'te 4-6 yaş Kur'an kursunu ziyaret ederek, çocuklara oyuncak dağıtan Turan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin yıl dönümü nedeniyle bölgede olduklarını belirterek, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinden sonra "yas evi"ne döndüğünü ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Hepimiz bu acıdan nasibimizi aldık, ama ateş düştüğü yeri yaktı. Çok acılı ailelerimiz var. Cenab-ı hak onlara sabırlar versin. Ölenlere rahmet eylesin. Şu anda elbette ki acıları dindirmek, kaybettiklerimizi geri getirmek mümkün değil ama daha sağlam, daha düzenli yaşayabileceğimiz bir dünyaya oluşturmak mümkün. O da Allah'a şükürler olsun ki asrın afetinde asrın dayanışmasını sergileyen bu millet devletiyle beraber inşallah bunu başaracaktır diye temenni ediyoruz. Depremin birinci gününden bugüne kadar her an buralarda olmaya gayret ettik. En son 'artık size ihtiyacımız yok biz bize yeteriz' denilene kadar da buralarda olmaya devam edeceğiz. Ramazanda da yoğun programlarımızla yine bu bölgede olmaya gayret edeceğiz."

Çocukları depremin yıl dönümünde mutlu etmek istediklerini ifade eden Turan, "Öğrencilerimizin hem Miraç kandillerini tebrik etmek hem de onlara acıyı hatırlatmadan acıyı unutturacak küçük küçük hediyelerimiz oldu. Onları takdim ettik. Burada dostlarımızla kardeşlerimizle hasbihal yaptık." dedi.

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