AB, çiftçilerin sorunlarına çözüm arıyor!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çiftçilere daha fazla ödeme yapılması ve cömert teşvikler sunulması gerektiğini söyledi.

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Von der Leyen, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çiftçi protestoları hakkında açıklamalarda bulundu.

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi sırasında Avrupa'nın dört bir yanından çiftçilerin sokaklara döküldüğünü anımsatan von der Leyen, "Çiftçiler kendilerini köşeye sıkıştırılmış hissediyor." dedi.

Von der Leyen, çiftçilerin iklim değişikliğinin etkilerini ilk hissedenler olduğuna dikkati çekerek, kuraklık ve sellerin hasada zarar verdiğini anımsattı.

Çiftçilerin Rusya-Ukrayna savaşının etkisini de hissettiklerine işaret eden von der Leyen, savaşın enflasyon, artan enerji ve gübre maliyetleri gibi sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.

Von der Leyen, çitçilerin tüketilen kaliteli gıdayı üretmek için her gün çok çalıştıklarını, bu nedenlere onları takdir ettiklerini ve saygı duyduklarını dile getirdi.

"Çiftçilerin sorunlarının son yıllarda arttığı bir gerçek. Çiftçiler seslerinin duyulmasını hak ediyor. Tarımın geleceği ve çiftçi olarak kendi gelecekleri konusunda kaygılı olduklarının farkındayım." diyen von der Leyen, çiftliklerin gelecek yıllarda karlı kalabilmesi için tarımın daha sürdürülebilir bir üretim modeline geçmesi gerektiğini anlattı.

Ursula von der Leyen, bu nedenle AB'de tarımın geleceğine ilişkin stratejik diyalog başlattıklarını hatırlatarak, durumu paydaşlarla birlikte analiz edip, fikir alışverişinde bulunarak geleceğe yönelik senaryolar geliştireceklerini ifade etti.

Kutuplaşmış tartışmaların ötesine geçip güven sağlanması gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'daki gıda üretim sisteminin benzersiz olduğunu, gıda ürünlerinin kültür ve geleneklerdeki çeşitliliği yansıttığını anımsattı.

Von der Leyen, "Avrupa dünyanın en sağlıklı ve en kaliteli gıdasına sahiptir. Bundan ve sistemde oynadıkları merkezi rolden ötürü çiftçilerimize teşekkür ederiz. Elbette çiftçilere adil ödeme yapılması gerekiyor." diye konuştu.

AB Ortak Tarım Politikası'nın Birlik bütçesinden desteklendiğini kaydeden von der Leyen, "Para önemlidir ama her şey değildir. Sağlıklı doğal kaynaklar aynı zamanda yüksek verimi korumanın da anahtarıdır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, çiftçilerin verimli toprağa ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'daki toprakların yüzde 60-70'i artık kötü durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Doğayı etkili biçimde korumak için cömert teşvikler sunulması gerektiğini bildiren von der Leyen, "Verim kaybının ötesinde gerçek bir teşvike ihtiyaç var." dedi.

Kamu sübvansiyonları ile teşvik sağlanabileceğini dile getiren von der Leyen, doğanın korunmasının ancak teşvik temelli bir yaklaşımla başarılı olabileceğini söyledi.

Çiftçiler, tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor.

Çiftçiler, 1 Şubat'ta Brüksel'de AB Liderler Zirvesi gerçekleşirken büyük bir protesto düzenlemiş, başta AP çevresi olmak üzere şehrin ana yollarını 1000'den fazla traktörle trafiğe kapatmıştı.

AP binasının önündeki Lüksemburg Meydanı'nda tekerlek, tezek ve odun yakan çiftçiler, çevreye taş, yumurta ve torpil fırlatmıştı.

Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, su tasarruf tedbirleri ile uzun süren bürokratik işlem ve süreçlerden şikayet eden çiftçiler, sorunlarına çözüm üretilmesini talep ediyor.