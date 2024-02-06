BIST 8.774
DOLAR 30,57
EURO 32,87
ALTIN 1.989,40
HABER /  POLİTİKA

CHP Lütfü Savaş'ı adaşlıktan çekiyor! 'Tüm anketlerde birinci çıktı' denmişti...

CHP Lütfü Savaş'ı adaşlıktan çekiyor! 'Tüm anketlerde birinci çıktı' denmişti...

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş büyük tepki gördü. Tüm eleştirilere rağmen 'anketlerde çıktı' diye Lütfü Savaş'ı tekrar adaş gösteren CHP'den geri adım sinyali geldi. Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilmesi gündemde...

Abone ol

Hatay'da depremin birinci yıl dönümü anmasında Lütfü Savaş en çok tepki gören isim oldu. Deprem bölgesinde olan CHP yönetimi de tepkileri gördü ve Lütfü Savaş'ın adaylığını iptal etme sinyali verdi. Genel Başkan Yardımcısı ve aday seçimindeki etkisi nedeniyle eleştirilen Veli Ağbaba, Savaş'ın adaylığını yeniden görüşeceklerini açıkladı. 

Lütfü Savaş'a büyük tepki vardı

Hatay'da depremin meydana geldiği saat olan 04:17'de Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen depremzedeler karanfiller bırakarak ve saygı duruşunda bulunarak depremde hayatını kaybedenleri andı. CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı.

Depremzedeler Lütfü Savaş'a yüklendi

Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı. Depremzedelerin "İzin verdiği sitelerin yıkılmasına rağmen şunu tekrar aday yapan ile ‘Seçilmezsek hizmet gelmez’ diyen arasında hiçbir fark yoktur." sözleri kameralara yansıdı. O protestolar sırasında CHP yöneticileri de alandaydı. Ve tepkiye kendileri de bizzat şahit oldu. 

Anketlerde önde çıkıyordu

Yaşananlar sorası Halk TV canlı yayınına katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İsmail Küçükkaya'nın "CHP'nin yetkili kurulları Lütfü Savaş'ı neden aday gösterdi?" sorusuna verdiği cevapla, Lütfü Savaş'ın adaylıktan alınacağının sinyalini verdi. "Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti" diyen Ağbaba şöyle devam etti:

Parti bu konuda bir karar verecek!

"Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezimiz yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım." 

ÖNCEKİ HABERLER
Büyük depremde dünyaya geldi 59 yıl sonra 6 Şubat depreminde öldü
Büyük depremde dünyaya geldi 59 yıl sonra 6 Şubat depreminde öldü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
10 yıl tedavi gördü bebek sahibi oldu depremde oğlunu kaybetti
10 yıl tedavi gördü bebek sahibi oldu depremde oğlunu kaybetti
Feci kaza! Otomobil köprüden köprüden tren rayına düştü, ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Otomobil köprüden köprüden tren rayına düştü, ölü ve yaralılar var
Rüşvet alan astsubayı suçüstü yakaladılar!
Rüşvet alan astsubayı suçüstü yakaladılar!
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri! Tüm giriş çıkışlar durduruldu 2 polis yaralı...
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri! Tüm giriş çıkışlar durduruldu 2 polis yaralı...
Aşırı sağcı İsrailli bakanın oğlu paylaştı sonra sildi babası da ABD Başkanı Biden'dan özür diledi
Aşırı sağcı İsrailli bakanın oğlu paylaştı sonra sildi babası da ABD Başkanı Biden'dan özür diledi
Gökhan Zan anma töreninde siyasilere isyan etti! Bizi ölüme terk ettiniz gidin
Gökhan Zan anma töreninde siyasilere isyan etti! Bizi ölüme terk ettiniz gidin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "11 ilimizde seferberliğimiz devam edecektir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "11 ilimizde seferberliğimiz devam edecektir"
Kadıköy'de çıplak protesto yapmıstı fenomenin cezası belli oldu
Kadıköy'de çıplak protesto yapmıstı fenomenin cezası belli oldu
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, tarihe geçmek için gün sayıyor
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, tarihe geçmek için gün sayıyor
Moskova-Ankara görüşmesinde doğalgaz indirimi konuşulacak
Moskova-Ankara görüşmesinde doğalgaz indirimi konuşulacak