CHP Lütfü Savaş'ı adaşlıktan çekiyor! 'Tüm anketlerde birinci çıktı' denmişti...

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş büyük tepki gördü. Tüm eleştirilere rağmen 'anketlerde çıktı' diye Lütfü Savaş'ı tekrar adaş gösteren CHP'den geri adım sinyali geldi. Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilmesi gündemde...

Abone ol

Hatay'da depremin birinci yıl dönümü anmasında Lütfü Savaş en çok tepki gören isim oldu. Deprem bölgesinde olan CHP yönetimi de tepkileri gördü ve Lütfü Savaş'ın adaylığını iptal etme sinyali verdi. Genel Başkan Yardımcısı ve aday seçimindeki etkisi nedeniyle eleştirilen Veli Ağbaba, Savaş'ın adaylığını yeniden görüşeceklerini açıkladı.

Lütfü Savaş'a büyük tepki vardı

Hatay'da depremin meydana geldiği saat olan 04:17'de Yunus Emre Parkı'nda bir araya gelen depremzedeler karanfiller bırakarak ve saygı duruşunda bulunarak depremde hayatını kaybedenleri andı. CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı.

Depremzedeler Lütfü Savaş'a yüklendi

Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı. Depremzedelerin "İzin verdiği sitelerin yıkılmasına rağmen şunu tekrar aday yapan ile ‘Seçilmezsek hizmet gelmez’ diyen arasında hiçbir fark yoktur." sözleri kameralara yansıdı. O protestolar sırasında CHP yöneticileri de alandaydı. Ve tepkiye kendileri de bizzat şahit oldu.

Anketlerde önde çıkıyordu

Yaşananlar sorası Halk TV canlı yayınına katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İsmail Küçükkaya'nın "CHP'nin yetkili kurulları Lütfü Savaş'ı neden aday gösterdi?" sorusuna verdiği cevapla, Lütfü Savaş'ın adaylıktan alınacağının sinyalini verdi. "Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti" diyen Ağbaba şöyle devam etti:

Parti bu konuda bir karar verecek!

"Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezimiz yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım."