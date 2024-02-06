Gökhan Zan anma töreninde siyasilere isyan etti! Bizi ölüme terk ettiniz gidin

Hatay'da gerçekleşen 6 Şubat depremlerini anma etkinliğinde eski futbolcu Gökhan Zan isyan etti. Zan, 04.17'de binlerce kişinin katıldığı sessiz yürüyüşteydi; iktidar yetkililerine tepki gösterdiği anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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Gökhan Zan 6 Şubat depremlerinden sonra bölgeden çektiği videolarla büyük ses getirmiş, memleketi Hatay'daki yaraların sarılması için her fırsatta destek çağrıları yapmıştı. Hatay'da binlerce vatandaşın yanı sıra siyasilerin de katıldığı anma etkinliğine eşiyle Zan da katıldı.

Siyasiler de etkinlikteydi

Köprübaşı'nda Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliğine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın yanı sıra birçok siyasi ve belediye başkanı da katıldı.

Zan'ın isyanı ses getirdi

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ve binlerce vatandaş da Köprübaşı mevkisindeydi bir aradaydı. Gökhan Zan'ın hararetle tepki gösterdiği anlar gündem oldu. O anları gazeteci Mahir Bağış sosyal medya hesabından paylaştı.

"3 gün bizi ölüme terk ettiniz"

Öfkesi sesine ve yüz ifadesine de yansıyan Zan, resmi törene katılan iktidar yetkililerine isyan etti. Zan "3 gün bizi ölüme terk ettiniz. İstemiyoruz sizi" diyerek deprem sonrası gündeme gelen tartışmalara gönderme yaptı.