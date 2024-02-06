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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "11 ilimizde seferberliğimiz devam edecektir"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "11 ilimizde seferberliğimiz devam edecektir"

 AK Parti Sözcüsü Çelik, "Asrın Felaketi, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız. On bir ilimizde depremin yaralarını sarmak üzere seferberliğimiz devam edecektir. " dedi.

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 AK Parti Sözcüsü  Ömer Çelik, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Asrın Felaketi, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Kaybettiğimiz canlarımızı asla unutmayacağız. Yaşadığımız o uzun ve karanlık gecede hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Halen tedavi gören yaralılarımıza şifa diliyoruz. Aynı acının ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. O günlerden bugüne milletimiz millet olmanın tüm değerlerini göstererek, birlik ve dayanışma içinde en büyük felaketleri aşma irademizi gösterdi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millet ve devlet olarak, on bir ilimizde depremin yaralarını sarmak üzere seferberliğimiz devam edecektir. Kaybettiğimiz canların mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

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