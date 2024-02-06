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PTT 6 Şubat depremleri dolayısıyla özel gün zarfı çıkardı

PTT 6 Şubat depremleri dolayısıyla özel gün zarfı çıkardı

PTT AŞ, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla hazırladığı "Selam Olsun Gidenlere-2" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel gün zarfı 40 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde ve iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünün satışı ile aynı tarihte, "Sirkeci Tarihi Büyük Postane Binası Hobyar Mahallesi Büyük Postane Cad. No:9 Sirkeci Fatih/İSTANBUL" adresinde "Selam Olsun Gidenlere-2 06.02.2024 İSTANBUL" ibareli özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

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