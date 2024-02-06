Dolar bu sabah tarihi seviyesini gördü! Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, dün 30,5555'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,5660 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, sabah saatlerinde 30.80630 liraya çıkarak tarihi seviyesini gördü.Abone ol
İstanbul serbest piyasada Dolar 30,5670 liradan, Euro 32,9030 liradan güne başladı. Sabah saatlerinde 30.80630 seviyesine kadar ulaşan Dolar, tarihi rekorunu kırdı.
Serbest piyasada 30,5650 liradan alınan Dolar, 30,5670 liradan satılıyor. 32,9010 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,9030 lira olarak belirlendi.
Dün Doların satış fiyatı 30,5540 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,8990 lira olmuştu.