Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan protesto açıklaması! Yeri gelir anlayışla karşılanır ama...

HATAY'daki deprem anmasına katılan siyasilere tepki gösterildi. Protesto edilenlerden birisi olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil.” dedi.

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Hatay'da sabaha karşı saat 04:17'de yapılan anma töreninde Hataylılar siyasetçilere tepki gösterdi. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş en yoğun tepkiyle karşılaşan isim olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de depremzedeler tarafından protesto edildi. Bakan Koca kişisel sosyal medya hesabından protestolarla ilgili bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır ama..

“Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil.”