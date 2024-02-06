BIST 8.777
DOLAR 30,57
EURO 32,89
ALTIN 1.993,37
HABER /  GÜNCEL

Rizeli madencileri enkaz alanında en çok etkileyen görüntü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rizeli madencileri enkaz alanında en çok etkileyen görüntü

Türkiye'de 11 ilde yıkıma yol açan 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Çayeli Bakır İşletmeleri çalışanı madenciler, depremin ardından bölgede yaşananları anlattı. Madenciler, enkaz altında kalan ve annelerine sarılı olarak hayatını kaybeden çocuklardan çok etkilendiklerini belirttiler.

Abone ol

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak nitelendirilen ve pek çok kentte yıkıma yol açan depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle 11 ilde çok sayıda yapı yıkılırken, 10 binlerce kişi de hayatını kaybetti.

Depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta Çayeli Bakır İşletmelerinde çalışan madenciler günlerce arama kurtarma çalışmalarında görev yaptı. Bölgede çalışan madenciler, çok sayıda vatandaşı enkazdan sağ kurtardı.

“Bizi kurtarın sesleri geliyordu, ortam çok kötüydü”

Arama kurtarma çalışmaların görev yapan madencilerden Mehmet Uzun, “Biz Kahramanmaraş’ta Trabzon Caddesine gittik. Çok kötüydü. Her yer darmadağındı. Zaten Kahramanmaraş’a girerken yollar 3-4 metre sağa veya sola kaymıştı. Biz gece 11-12 civarlarında vardık. Biz oradan kurtarmaya başladık. Ayakta çok az ev vardı. Her taraftan 'Bizi kurtarın' sesleri geliyordu, ortam çok kötüydü. Biz ilk gittiğimiz gün sahada doğru düzgün kimse yoktu. Bizde de ekip kısıtlıydı. 8-10 kişi falandık. Ekipleri bölmüştük. Yanımıza bir kadın geldi. 'Babam şurada babamı kurtarın' diyordu. Bir türlü fırsat bulamamıştık. 2. günün akşamına doğru fırsat bulduk. Bizim arkadaşları çağırdım. Nokta yerini söylüyordu. Binanın en üst katındaydı. Tablaya çıktık. Beton o kadar zayıftı ki 3-4 kazma darbesiyle betonu kırdık. Babasını tarif ettiği yerden çıkarttık. Yani o kadının mutluluğu, insanların mutluluğu, o duygu seli bambaşkaydı” ifadelerini kullandı.

“İnsan hayatını kurtarmak tarif edilecek bir duygu değil"

Enkaz altından insanları canlı bir şekilde kurtarmanın duygusunu sözlerle anlatılamayacağını vurgulayan Uzun, “İnsan hayatını kurtarmak tarif edilecek bir duygu değil. İlk gün çok duygusal geçti. Sağdan soldan alkışlar geliyordu. Biraz da insan duyguyu yitiriyor. Biraz zaman geçtikten sonra insan hepten kurtarmaya odaklanıyor. Kelimelerle anlatılacak duygular değil. Her taraf yıkılmıştı. Başını sokabileceğin hiçbir yer yok. Lavabo ihtiyacını karşılayabileceğin hiçbir yer yok. Biz sokaklarda yattık. Açlık falan hiç aramadık” şeklinde konuştu.

“Orada ölü gördüğümüz bütün çocuklar annelerine sarılmıştı”

Enkaz altında kalan ve annelerine sarılı olarak hayatını kaybeden çocuklardan çok etkilendiğini belirten İbrahim Şeker, “Deprem olduğu sabah biz yola çıktık. Gece 11’de hava şartları kötü olsa da oraya gittik. Bölgeyi gördüğümüzde daha çok şoke olduk. Her taraf yıkılmıştı. İnsanlar bizi gördüğünde yardım etmeye çalıştı. Jandarmamız, polisimiz bize yardım etmeye çalıştı. Çaresizce orada insanların sesleri duyuluyordu ama müdahale edemiyorlardı. Bizde olay yerine gittik. Hemen ekipmanlarımızı hazırladık. Ben orada 9 gün kaldım. Kaldığım sürede yorulduğumu bile hatırlamıyorum. Amacımız insanları kurtarmaktı. Elimizden geldiğince kurtarmaya çalıştık. Anlatılacak bir duygu gibi görülmüyor ama bizi en çok etkileyen çocuklardı. Orada enkazın altında hamile kadın vardı. Eşi kadının öldüğünü biliyordu ama bizden çıkartmamızı istedi. Normalde biz ölüye ilk günler hiç bakmadık ama onu aldık. O olay beni çok etkilemişti. Bir de çocuklar bizi çok etkilemişti. Bir enkazda çalışırken polisler bize yardımcı oluyordu. Çocuğu kurtardığımız zamanlarda kim kucaklayacak diye şaşırıyorduk. Çocuklar genelde annelerine sarılıp uyur. Orada ölü gördüğümüz bütün çocuklar annelerine sarılmıştı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Muharrem İnce: "40 yıldır siyasetçiyim, bu kadar aymazlık, bu kadar iş bilmezlik görmedim"
Muharrem İnce: "40 yıldır siyasetçiyim, bu kadar aymazlık, bu kadar iş bilmezlik görmedim"
Ankara'da, Hacı Bayram Camisinde depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
Ankara'da, Hacı Bayram Camisinde depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
Burdur İtfaiyesi deprem şehitlerini böyle andı
Burdur İtfaiyesi deprem şehitlerini böyle andı
İstanbul'da, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
İstanbul'da, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi
Marmara için deprem tekrarlama aralığı doldu! “Sadece İstanbul’da 70-80 bin yapının çökmesi bekleniyor”
Marmara için deprem tekrarlama aralığı doldu! “Sadece İstanbul’da 70-80 bin yapının çökmesi bekleniyor”
Depremde kaybolanlar! Şu ana kadar 38’i çocuk 145 kişi için başvuru yapıldı!
Depremde kaybolanlar! Şu ana kadar 38’i çocuk 145 kişi için başvuru yapıldı!
Murat Kurum'a 'hayati' tavsiye! Sizin için çok tehlikeli!
Murat Kurum'a 'hayati' tavsiye! Sizin için çok tehlikeli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem mesajı! Son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşana kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem mesajı! Son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşana kadar...
Naci Görür sözünü sakınmadı! Allaha iftira atıyorlar! Bildikleri halde bir şey yapmadıar
Naci Görür sözünü sakınmadı! Allaha iftira atıyorlar! Bildikleri halde bir şey yapmadıar
Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin 537 can yitip gitti! Akıllandık mı? İşte orası meçhul...
Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin 537 can yitip gitti! Akıllandık mı? İşte orası meçhul...