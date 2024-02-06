Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin 537 can yitip gitti! Akıllandık mı? İşte orası meçhul...

Bundan tam 1 yıl önce bugün Türkiye, yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7, Elbistan ilçesinde ise 13.24’te 7.6 şiddetinde iki büyük deprem peş peşe geldi. 11 ilde ağır yıkıma neden olan depremlerde 53 bin 537 canımız yitip gitti. Yüzlerce kayıp var... İşte Kahramanmaraş depremlerinin ağır bilançosu...

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Türkiye 6 Şubat 2023 günü gece yarısı asrın felaketini yaşadı. Bir kâğıt gibi buruşup yıkılan binlerce binanın altında 53 bin 537 can yitti, 100 binden fazla insan yaralandı. Kimi kolunu, kimi bacağını kimi sağlığını yitirdi. 'Kimse Yok Mu?" çığlıkları hala kulaklarda çınlıyor...

6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.6 şiddetindeki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Naci Görür'ün acı sözleri sembol oldu

Söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023’te sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, “Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse, ‘Ne diyorsunuz?’ diye tepki bile vermedi” dedi.

Yüzyılın felaketinin acı bilançosu

- Saat 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, ardından 13.24’te Elbistan merkezli 7.6’lık 2 büyük deprem meydana geldi.

- 53 bin 537 kişi can verdi.

- 107 bin 213 kişi yaralandı.

- Çifte deprem 11 ilde, 120 bin kilometrekarelik alanı etkiledi.

- 14 milyon kişi zarar gördü.

- Türkiye 4. Seviye alarm verdi.

- 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri çalışmalara katıldı.

- Yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.