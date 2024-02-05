BIST 8.777
DOLAR 30,55
EURO 32,85
ALTIN 1.991,29
HABER /  DÜNYA

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konuldu

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konduğunu duyurdu.

Abone ol

İngiliz Kraliyet Ailesi, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor..

75 yaşındaki Kral Charles, prostat büyümesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olmuş ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti..

Buckingham Sarayı'ndan İngilizleri üzen bir haber geldi..

Kanser teşhisi konuldu

Saraydan yapılan açıklamada Kral Charles'a kanser teşhisi konduğu duyuruldu..

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Majesteleri, spekülasyonların önüne geçebilmek adına teşhisini paylaşmayı tercih etti." denildi.

Kraliyet kaynakları ise Kral'ın hastalığının prostat kanseri olmadığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı: Majestelerine hızlı bir iyileşme süreci diliyorum

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaımda, "Majestelerine hızlı ve tam bir iyileşme süreci diliyorum" ifadesini kullandı.

Prostat ameliyatı olmuştu

Buckingham Sarayından 26 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'ın, yerel saatle 08.30'da Clarence House sarayından ayrılarak hastaneye gittiği duyurulmuştu.

Açıklamada, "Majesteleri, geçen hafta boyunca kendisine iyi dileklerini gönderenlere teşekkür ediyor ve hastalığının halk sağlığı konusunda farkındalık yarattığını öğrenmekten mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kral Charles'ın The London Clinic isimli özel hastaneye eşi Kraliçe Camilla ile gittiği de basına yansıyan görüntülerde yer almıştı.

Kasım ayında 75 yaşına giren Kral Charles'ın sağlık durumuna ilişkin daha önce Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kral'ın iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için düzeltici prosedürden geçirileceği ifade edilmişti.

Kral Charles, geçtiğimiz hafta ameliyat olmuş, tedavisinin ardından taburcu edilmişti..

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Joa Worrall'ı resmen duyurdu
Beşiktaş Joa Worrall'ı resmen duyurdu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Yüreğiniz yetiyorsa
Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Yüreğiniz yetiyorsa
Galatasaray kötü haberi duyurdu! Hakim Ziyech'in dönüşü uzayacak
Galatasaray kötü haberi duyurdu! Hakim Ziyech'in dönüşü uzayacak
Gaziantep'te okullar 1 gün tatil edildi
Gaziantep'te okullar 1 gün tatil edildi
Mesut Yar bağımsız adaylığını ilan etti
Mesut Yar bağımsız adaylığını ilan etti
Deprem bölgesine 960 milyar liralık kaynak gönderildi
Deprem bölgesine 960 milyar liralık kaynak gönderildi
Adana Demir'in eski yıldızı Pendikspor'da!
Adana Demir'in eski yıldızı Pendikspor'da!
Fitch'in 200 milyar dolar tahmini: Türkiye dahil 9 ülkeye sermaye akacak
Fitch'in 200 milyar dolar tahmini: Türkiye dahil 9 ülkeye sermaye akacak
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki patlama: 2 ölü, 2 yaralı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki patlama: 2 ölü, 2 yaralı
İmamoğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert cevap
İmamoğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert cevap
Putin'den Erdoğan'a yeni öneri! Türkiye ziyareti öncesi duyurdular
Putin'den Erdoğan'a yeni öneri! Türkiye ziyareti öncesi duyurdular