Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Patlamada 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu

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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Nor Areş Mahallesi 34. Cadde'de bulunan bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.

Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cenazesi ile biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.

Patlamanın sebebinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.