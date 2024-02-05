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Putin'den Erdoğan'a yeni öneri! Türkiye ziyareti öncesi duyurdular

Putin'den Erdoğan'a yeni öneri! Türkiye ziyareti öncesi duyurdular

Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Reuters ise bu ziyarete ilişkin, tahıl anlaşmasına dair detayların da gündeme geleceğini yazdı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'ye geliyor. Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenirken, açıklama ise Kremlin'den yapıldı.

Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

Putin'in ziyaretine ilişkin Reuters, Tahıl Koridoru Anlaşması'na dair yeni bir mekanizmanın gündeme getirileceğini belirtti.

Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi sağlanacak

Reuters'ın yazısında, şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Rus lidere Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesi için "yeni bir mekanizma" oluşturmayı önerecek.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yılın başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabiliriz" demişti.

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