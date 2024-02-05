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Eğitime bir günlük ara verildi! Karar az önce duyuruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eğitime bir günlük ara verildi! Karar az önce duyuruldu

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin 1. yılı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

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