Kazada sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman’da freni patlayan kamyon, yol kenarında bekleyen bir başka kamyona arkadan çarptı. Kazada sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

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Edinilen bilgilere göre, merkez Gültepe Mahallesi'nde harekat halinde olan yüklü kamyon, freninin patlamasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bekleyen 34 DD 5276 plakalı kamyona arkadan çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonda sıkışan adı öğrenilemeyen sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.