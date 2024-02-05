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Havaş Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na atama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Havaş Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na atama

Havaş'ın Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini Şubat 2024 itibarıyla Şafak Özbay üstlendi.

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Şirket açıklamasına göre, Havaş'ın üst yönetiminde görev değişikliği oldu. TAV Havalimanları'nın işlettiği Medine Havalimanı'nda Finans ve Muhasebe Direktörü olarak görevini sürdüren Şafak Özbay, 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Havaş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde 2007 yılında yüksek lisansını tamamlayan Özbay, sektöre 2008 yılında adım attı. TAV Havalimanları'nda Finansal Raporlama Kıdemli Uzmanı olarak göreve başlayan Özbay, 2013'ten itibaren çeşitli yönetici pozisyonlarında görev aldı. 2018’den bu yana Medine Havalimanı (TIBAH) Finans ve Muhasebe Direktörlüğü görevini başarıyla yürüten Özbay, 1 Şubat 2024 itibarıyla Havaş'ta Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

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