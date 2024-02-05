Erdoğan'ın Hatay sözlerine İmamoğlu'ndan çok sert yanıt: Tıbbın konusu bu ifadeler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay için yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İmamoğlu, “Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi. Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Hatay'da yaptığı konuşmayı muhalefet seçim öncesi tehdit olarak yorumladı.

Erdoğan, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay İlçe Belediye Başkan Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" dedi.

"Sözüm ona milleti korkutacak"

Erdoğan'ın sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sert eleştiriler yöneltti.

İstanbul İkitelli’de, ‘İstanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı Etkinliği töreninde konuşan İmamoğlu, “Bile isteye yardım etmediğinin ifadesi. Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Depremzedelerin önünde, sırf kendilerini seçmediler diye yardım götürmediğini itiraf etti. Bu tür davranışları toplumun vicdanına bırakıyorum” dedi.

"Psikolojik olarak analize muhtaçtır"

"Erdoğan'ın ifadeleri psikolojik olarak analize muhtaçtır" sözlerini kullanan İBB Başkanı, "Bu nasıl bir anlayış? Milletin efendi olduğunu bunlar öğrenecek 31 Mart’ta. Millet efendi, siz değilsiniz. Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Bu millet bu tehdidin cevabını öyle bir verir ki… Bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak göreceksiniz" diye konuştu.