14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde “Hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Jandarma ekipleri “hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 14 yıl, 9 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. isimli şahsın Yeniköy Mahallesinde olduğu bilgisini aldı. Jandarma ekipleri hükümlünün bulunduğu adrese baskın yaptı. O.K. baskında yakalanarak jandarmaya götürüldü. Adreste yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine götürüldü.