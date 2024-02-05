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İmamoğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert cevap

İmamoğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den sert cevap

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler sarf eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

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Türkiye, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısıyla sarsıldı. CHP'ye yakınlığyla bilinen medya kuruluşları, Erdoğan'ın konuşmasının olduğu videoyu kırparak 'Hatay Belediyesi AK Parti’de değil diye yardım yapılmadı" diye algı operasyonuna girişti.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a hakaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çirkin sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. İmamoğlu'nun sözlerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe cevap verdi.

CHP'li İBB Başkanının seçim yaklaştıkça öfke kontrolü yaşadığını belirten Kabaktepe şu ifadeleri kullandı;

Hiçbir zaman İstanbul’u gündemlerine almayıp, sadece siyasi kariyerlerine basamak olarak gören misafir başkan, her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek prim yapacağını sanıyor!

Seçim yaklaştıkça öfke kontrolü sorunu yaşayan ve agorafobiye yakalanan CHP’li İBB Başkanı, kendisi eser ve hizmet üretemediği için yapılan işleri görmezden gelmeye çalışıyor.

Soruyoruz; devasa büyüklükte bir bütçe ile 20 otobüs için hizmet yapmak hangi bilimin konusudur?

İmamoğlu ne demişti?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda, "Ne olacak yani; Hataylı senden korkacak, koşa koşa sana oy mu verecek! Tıbbın konusudur bu. Psikolojik olarak incelenmelidir. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değildir.'' demişti.

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