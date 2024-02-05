Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt: Yüreğiniz yetiyorsa

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakip Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.

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Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulübten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

* Proje,

* Bölücülük,

* Patolojik,

* Mağduriyet söylemleri,

* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere

* FETÖ ile ilgili gerçekler,

* Atanan başkan ve

* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Y. Koç Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı