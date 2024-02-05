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Galatasaray kötü haberi duyurdu! Hakim Ziyech'in dönüşü uzayacak

Galatasaray kötü haberi duyurdu! Hakim Ziyech'in dönüşü uzayacak

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

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Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesinin elenmesi sonrası Türkiye'ye dönen Hakim Ziyech'in sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Afrika Kupası’nda ülkesi Fas’ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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